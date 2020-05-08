"التضامن": صرف 6.684 مليار جنيه من معاشات شهر مايو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إنه تم الانتهاء من صرف 6.684 مليار جنيه من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، لما يزيد عن 5.602 مليون قائم بالصرف في ختام الأسبوع الأول من شهر مايو.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بشان متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الخميس 7 مايو من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الأول من مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر على النحو التالي : -

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه يستمر الصرف لهم حتى يوم غدا السبت 9 مايو، على أن يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام السابقة يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مايو.