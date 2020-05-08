نقابة التطبيقيين تطالب أصحاب المعاشات بتحديث بياناتهم

طالبت نقابة التطبيقيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية، أعضاءها من أصحاب المعاشات، ومواليد 1957 وحتى 1959، بتحديث بياناتهم، لاستخراج فيزا البنك لصرف المعاشات.

وأكدت النقابة في دعوتها، أن يتم كتابة رقم البطاقة ورقم المعاش، ورقم التليفون، وإرسال البيانات على صفحة النقابة على موقع "فيس بوك".

وقالت النقابة: كما يمكن للأعضاء إرسال بياناتهم من خلال الاتصال برقم تليفون النقابة 03-4843998، من يوم السبت إلى يوم الأربعاء، من الساعة 1 ظهرا، إلى الرابعة مساء، مشيرة إلى ضرورة عدم التوجه إلى مقر النقابة لمنع التزاحم بالمقر، مراعاة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.