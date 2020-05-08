اليونان تعين السفيرة السابقة "تاسيا أثاناسيو" مبعوثة خاصة إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، أن وزير الخارجية نيكوس دندياس، عين السفيرة السابقة تاسيا أثاناسيو، مبعوثة خاصة إلى سوريا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخباربة الروسية.

ورأت وسائل إعلام يونانية، أن هذه الخطوة تعني أن اليونان تسير أخيرا على طريق، طال انتظارها، نحو تطبيع العلاقات مع سوريا.

وأكد رئيس الدبلوماسية اليونانية عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بدء هذه الانطلاقة بقوله: "بموجب قراري، يتم تعيين السفيرة تاسيا أثاناسيو كمبعوثة خاصة لوزارة الخارجية اليونانية للشؤون السورية".

ونقلت صحيفة جريك سيتي تايمز "greek city times" عن بيان للخارجية اليونانية قوله إن، الأمر سيشمل اتصالات حول الأبعاد الدولية لسوريا والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلًا عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة بناء سوريا.

وأوضحت الوزارة أيضا أن تاسيا أثاناسيو المبعوثة الخاصة إلى سوريا "كانت سفيرة لليونان في دمشق من 2009 إلى 2012، عندما أشرفت حينها على تعليق عمل بعثتنا الدبلوماسية هناك".

ورأت الصحيفة اليونانية، في هذا الإجراء خطوة استراتيجية للغاية من قبل وزارة الخارجية حيث تم تكلف شخص على دراية بسوريا وسلطاتها، ما يشير إلى أنها ليست سوى مسألة وقت حتى يتم استعادة السفارة في دمشق.

وأشارت الصحيفة اليونانية أيضا إلى أنه بإعادة فتح العلاقات مع سوريا سوف يميل توازن القوى في شرق البحر المتوسط مرة أخرى ​​لصالح اليونان، لأن تركيا ليس لديها أي حليف في المنطقة، باستثناء حكومة الإخوان المسلمين المحاصرة في ليبيا التي هي على وشك الانهيار تحت ضغط الجيش الوطني الليبي تحت قيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر.

وأضافت الصحيفة، أن تركيا على الرغم من أنها قضت 8 سنوات في محاولة الإطاحة بالأسد من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك محاولة غزو فاشلة لمحافظة إدلب في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى دعم المنظمات الإرهابية، إلا أنها فشلت تماما في كل مسعى.

وفي سياق آخر، اتهمت منظمة الأمم المتحدة، أطراف الصراع في سوريا بالاستفادة من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" لشن هجمات على المدنيين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.