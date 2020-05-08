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محمود مسلم

صفر.. معدل النمو في الهند للناتج المحلي العام الحالي

كتب:

وكالات
01:54 م | الجمعة 08 مايو 2020
الهند

الهند

قال محللون لدى وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة إن تأثير تفشي فيروس كورونا سيفاقم التباطؤ الملموس في نمو اقتصاد الهند، إذ من المتوقع أن تسجل البلاد نموا بنسبة صفر% في السنة المالية الحالية.

وقالت الوكالة إنها تتوقع ألا تشهد الهند نموا في السنة المالية 2021 وأن تنتعش مجددا إلى نمو 6.6% للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، فيما من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 مقارنة مع تقدير بالميزانية عند 3.5%.

وأضافت في تقرير أن انتشار مرض كوفيد-19 في البلاد "سيقلص بشدة احتمالات ضبط مالي دائم".