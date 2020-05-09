اليوم.. الأقباط يحتفلون بعيد ميلاد السيدة العذراء مريم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار عيد ميلاد السيدة العذراء مريم.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم السبت، 1 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا ولدت العذراء مريم والدة السيد المسيح.

وبحسب السنكسار القبطي، فأن هذه العذراء ولدت بمدينة الناصرية بالأراضي المحتلة، وكانت أمها حنة ابنه ماثان بن لاوي بن ملكي من نسل هارون الكاهن، ووالدها يواقيم من سبط يهوذا، وكانت "حنة" عاقر وظلت تتوسل إلى الله أن يرزقها بالذرية حتى قرت عيناها بالعذراء مريم، بعد أن نذرت نذرا أن الذي تلده يكون خادما لله في بيته كل أيام حياته وبعد ذلك حملت وولدت "مريم".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.