ليلى عز العرب في رمضان: جِدة لـ"ياسمين عبدالعزيز" و حما لـ "بشرى"

تطل الفنانة ليلى عز العرب، على الجمهور في شهر رمضان من خلال عملين دراميين، أولهما مسلسل ونحب تاني ليه، و مسلسل القمر أخر الدنيا.

مسلسل ونحب تاني ليه، والذي يعرض على قنوات cbc بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد ليلى عز العرب، دور والدة سوسن بدر، وجدة ياسمين عبدالعزيز، وعن دورها تقول "ليلى"، في تصريحات لـ "الوطن"، إنها لا تخشى تجسيد مثل هذه النوعية من الأدوار، وأنها سبق وقدمت دور والدة يسرا في مسلسل فوق مستوى الشبهات.

وعن أجواء منزل "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والذي تسكن به بصحبة طفلتها وجدتها ووالدتها والخادمة روعة، ويخلو من الرجال، تقول ليلى عز العرب، ضاحكة: بيت جميل، والأجواء فيه حلوة جدًا.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها، وتضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

أما مسلسل القمر أخر الدنيا، والذي يعرض على قناة النهار، بطولة بشرى، عمرو عابد، سميرة عبدالعزيز، مادلين طبر، تأليف محمود الورداني، وثناء هاشم، وإخراج تامر حمزة، تدور أحداثه حول عائلة دلال "بشرى"، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد "هشام إسماعيل"، فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة"سميرة عبدالعزيز"، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال "عمرو عابد" وأحمد "مؤمن نور".

وقالت ليلى عز العرب، إنها تجسد في مسلسل القمر أخر الدنيا، دور "حما" غير طيبة بالمرة، حيث تلعب دور والدة زوج بشرى، التي تتدخل في حياتهم.

وأضافت "ليلى"، بقولها "أنا مبسوطة بالمسلسل، لأن دوري جديد عليّ، أول مرة أعمل دور سيدة بلدي، بعيدًا عن الأدوار الارستقراطية، وأكون حما سخيفة ومبهدلة الدنيا".