الكرملين: بوتين يبحث مكافحة انتشار كورونا مع أعضاء مجلس الأمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، عبر الفيديو، التقدم في مكافحة انتشار كورونا المستجد، وكذلك اتصالاته في الأيام الأخيرة مع القادة الأجانب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال المسؤول الروسي -في تصريح صحفي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "تمت مناقشة القضايا الحالية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتم التطرق إلى موضوع مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين أبلغ بالتفصيل الحاضرين بالاجتماع عن اتصالاته الهاتفية العديدة مع القادة الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية".

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسا غرفتي البرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين، وسكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو ووزير الخارجية سيرجي لافروف والداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والدفاع سيرجي شويجو.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، بحثا خلالها جملة من القضايا أبرزها سبل مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلن الكرملين، أن الزعيمين أعربا عن تقديرهما العالي لمستوى التعاون بين البلدين منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد، وأكدا استعداد روسيا والصين لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى إنتاج لقاح ضد الفيروس وعلاجه، وتعزيز جهود المجتمع الدولي في هذا السبيل ومنع تسييس هذا الملف.

وأعرب شي، حسب التلفزيون الصيني المركزي، عن ثقته بأن المساعي المشتركة التي تبذلها موسكو وبكين والمجتمع الدولي بأسره، ستتيح دحر جميع الأمراض وتحقيق انتصار حاسم في الحرب ضد "كوفيد-19" وغيره.

الصين تقرر إعادة فتح أماكن الترفيه والفنادق والمتاجر في مختلف أنحاء البلاد

وقررت السلطات الصينية، اليوم، منح الضوء الأخضر لجميع دور العرض السينمائية وأماكن الترفيه والرياضة في مختلف أنحاء البلاد للعمل مرة أخرى بعد إغلاق دام لأشهر إثر تفشي كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن توجيهات مجلس الدولة الصيني الصادرة اليوم تسمح كذلك بإعادة فتح المناطق السياحية ولكن بأعداد محدودة.

ونصت التعليمات على أن المراكز الثقافية بإمكانها تقديم الندوات والمعارض "الضرورية" بينما يمكن للفنادق، المطاعم، ومراكز التسوق، أن تعمل بشكل كامل.

بكين: محاولة تايوان الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية "تلاعب سياسي"

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" إن محاولة تايوان للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية والمشاركة في جمعية الصحة العالمية ليست من أجل صحة ورفاهية مواطني تايوان، بل هو تلاعب سياسي مطلق ولن تنجح.

وأضافت يينج –في تصريح اليوم- أن "التصريحات ذات الصلة من جانب تايوان غير معقولة على الإطلاق. ومن المعروف أن الجمعية العامة السادسة والعشرين للأمم المتحدة تبنت القرار رقم 2758 في أكتوبر عام 1971، معترفا بأن جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الشعب الصيني بأكمله، وقد تم حل قضية تمثيل الصين في الأمم المتحدة تماما من الناحية السياسية والقانونية والإجرائية، ما يجسد مبدأ صين واحدة الذي تلتزم به الأمم المتحدة".

وتابعت يينج قائلة، إن "الأمم المتحدة كررت عدة مرات أنها ستصر على معالجة قضية تايوان وفقا لقرار 2758، وأن منظمة الصحة العالمية، بصفتها هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ينبغي عليها أن تلتزم بقرارات الجمعية العامة.

وأكد القرار رقم 251 الصادر عن جمعية الصحة العالمية على القرار 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أنه تم تأكيد قضية تمثيل الصين في منظمة الصحة العالمية".