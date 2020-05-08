عاجل.. وصول طائرة إسطنبول وعلى متنها 100 راكب لمطار مرسى علم

وصلت منذ قليل إلى مطار مرسي علم الدولي، رحلة طيران قادمة من إسطنبول وعلى متنها 100 راكب من المصريين العالقين في الخارج.

وكان مطار مرسي علم الدولي، استقبل مساء اليوم أيضا رحلة طيران استثنائية قادمة من الخرطوم وعلى متنها 170 راكب من المصريين العالقين في السودان وذلك ، ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل المطار اليوم أيضا رحلات طيران، قامت بإجلاء المصريين العالقين بالخارج، إحداهما قادمة من نيجيريا وعلى متنها 83 راكب، والأخرى قادمة من تونس وعلى متنهم 32 راكب من المصريين العالقين في الخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسي علم في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم و إرسالها الي المعامل المركزية للتأكد من خولهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة الوقاية من الفيروس الحفاظ علي سلامة المواطنين العائدين.

من جانبه، قال عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم، إنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل العائدين من الخارج وذلك عبر مجموعات منعا للتكدس و الزحام، وتم تجهيز فنادق الإقامة بمرسي علم تحت إشراف طبي كامل ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريح صحفي، إلى أنه يتابع بنفسه وبصفة يومية إقامة المصريين في فنادق الحجر الصحي بمرسي علم، وأن فنادق مرسي علم مستمرة في استقبال عدد من رحلات الطيران للمصريين العالقين ببعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية وذلك حتى منتصف شهر مايو الجاري.