  الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 5369

أعلن المتحث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر جمال فورار، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 5 آلاف و369 مصابا، 488 حالة وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 187 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 2467 حالة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ثلاثة مواقع للبناء تابعة لشركة "سامسونج" للهندسة الكورية الجنوبية في الإمارات.

وأوضحت "سامسونج" أن 73 عاملا لها وللشركات المتعاونة معها في 3 مواقع للبناء في محطة النفط في أبوظبي، تم تأكيد إصابتهم بكورونا المستجد منذ نهاية أبريل الجاري حتى اليوم، مضيفة أن بين المصابين 15 من مواطني كوريا الجنوبية، والآخرون من العمالة الأجنبية من الهند وباكستان ونيبال وغيرها.

وخضع المصابون بالوباء للعلاج في المستشفيات ومنشآت الحجر الصحي التي حددتها الحكومة الإماراتية، اعتمادا على وجود أعراض كورونا لديهم.

ووضعت "سامسونج" العمال المخالطين للعمال المصابين قيد العزل الذاتي المنزلي، وأجرت عمليات تطهير في جميع المناطق بما فيها المكاتب.

وتنفذ "سامسونج" جزءا من المهمات الأساسية في عمليات البناء بأيدي العمال الذين جاءت نتائجهم سلبية في اختبار كورونا المستجد.

وذكرت الشركة، أن اثنين من العمال عادا إلى كوريا الجنوبية مؤخرا، وأضافت أنها تتلقى طلبات من موظفيها بالعودة من الإمارات إلى البلاد.

الإمارات تؤكد دعمها لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في مكافحة كورونا

من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، دعم بلاده لجهود منظمة التعاون الإسلامي، والتزامها بتقديم أوجه التعاون كافة للأشقاء في الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أكد دعم الإمارات للأشقاء من الدول العربية في مواجهة "كورونا"، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية وآلياتها في تنسيق الجهود لمكافحة هذا الوباء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أن ذلك جاء في رسالة وجهها الشيخ عبدالله بن زايد إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، ورسالة مماثلة وجهها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد، في رسالته للعثيمين، "إن الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب دول المنظمة انطلاقا من حرصها والتزامها بقيم الوحدة والأخوة التي يحث عليها ديننا الحنيف وتأكيدا على التزامنا بالمبادئ والأهداف التي ترمي إلى تعزيز وتقوية أواصر التضامن بين الشعوب المسلمة"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشار إلى أهمية العمل الدؤوب لمواجهة الجائحة عبر التوصل لوقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراعات في العالم الإسلامي، وحث جميع الأطراف المتحاربة على وقف الأعمال العدائية والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار والوسائل السلمية الأخرى للتوصل إلى حلول لهذه الصراعات، فيما أكد الشيخ عبدالله بن زايد، في رسالته، لـ أبو الغيط، أنه يشاطره الرأي بأنه قد حان الوقت لتسكت المدافع وتتوقف الصراعات حتى نواجه الجائحة، وبأن العالم العربي الآن أحوج ما يكون إلى قيمة العمل الجماعي المشترك.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لدراسة انعكاسات أزمة وباء كورونا على العالم العربي في المستقبل، وكيفية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياته، وضرورة العمل على وضع استراتيجيات استباقية وخطط مشتركة تعزز قدرات الدول خاصة في قطاع الأمن الغذائي بما يساهم في إبقاء سلاسل الإمدادات والتجارة مفتوحة، وتعزيز وتطوير الجهود المشتركة في المجال الصحي والصناعات الدوائية بما فيها تفعيل الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة والدلائل الإرشادية الاستراتيجية للعمل 2017-2030 التي تم اعتمادها على مستوى القمة في المملكة العربية السعودية عام 2018.

وفي السعودية، شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا المستجد في البلاد، اليوم، انخفاضا طفيفا بعد تسجيل قفزة قياسية أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1793 إصابة في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد 35432.

وسجلت الوزارة لليوم الثاني على التوالي عشر وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229 حالة وفاة.

وتماثل 1322 مريضا للشفاء من العدوى في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9120 شخصا.

خارجية فلسطين: 1339 إصابة و72 وفاة بكورونا بين جالياتنا

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الخارجية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف جالياتها في العديد من الدول، ارتفع إلى 1339، بينهم 72 حالة وفاة، و544 حالة تعافٍ.

وأكدت الوزارة - في تقرير اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" - متابعة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لقضية العالقين وحقهم في العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه يجري الاتصالات اللازمة مع نظرائه في دول الجوار، ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن فريق عملها المصغر ولجان الأزمة في السفارات، يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وقد استمعوا لمئات المناشدات والاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الالكتروني للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين العالقين.

وشددت الوزارة الفلسطينية، على أنها تتعامل بجدية مع هذه المناشدات كل حالة على حدة، معتبرة أن جهودها لحل مشكلتهم والوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزء لا يتجزأ من مسؤولياتها، ووفاء بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية.

الصحة السورية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 إصابة

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 47 إصابة.

وذكرت الصحة السورية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"- أن إجمالي الإصابات المسجلة حتى اليوم بلغت 47 إصابة، تعافت منها 27 حالة، فيما توفيت 3 حالات.

العراق: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ميسان وحالتين في الكرخ

وفي العراق، أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في مركز المحافظة.

وقالت الدائرة ، في بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية العراقية، إن المصابين الجدد هم من الملامسين لحالة إيجابية سابقة، وقد تم أخذ المسحات من جميع ملامسي الحالة وهم في الحجر الصحي منذ 3 أيام ، وسيتم نقلهم إلى أماكن العزل في المستشفى لتلقي العلاج، علما أنهم جميعا لا يعانون من أي أعراض أو علامات.

ودعت الدائرة، أهالي المحافظة إلى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة ومنها تقليل الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين وعدم المصافحة والتقبيل، وكذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل، واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى.

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأضافت أنه مع الاصابتين يصبح العدد 19 إصابة خلال 24 ساعة، 9 منها في منطقة العامرية، و4 في كل من الدورة والشعلة، وإصابة واحدة في كل من الحرية والرشاد".

تمديد الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام

وفي السودان، أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تمديد حالة الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام، اعتبارا من غد السبت، ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وقال عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور -في بيان اليوم- إنه تقرر تمديد وتشديد الإجراءات الحالية، المطبقة منذ 3 أسابيع، بنفس الشروط، لافتا إلى أن فترة السماح بالتجول من السادسة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مقتصرة على حالات الضرورة وشراء البضائع من داخل الأحياء، ولا يسمح فيها بتشغيل وسائل النقل.

وشدد تاور، على منع السفر والتنقل بين العاصمة والولايات أو بين الولايات بعضها البعض، مطالبا حكومات الولايات بالإغلاق الشامل لأية محلية حال ظهور أي إصابات بكورونا فيها.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، إن جائحة "كورونا" الآخذة في الانتشار في إفريقيا، تمثل أزمة متعددة الأوجه، لاسيما للمجتمعات الهشة وتلك التي تقاسي من نزاعات، فقد تؤدي إلى نتائج كارثية للفئات الضعيفة التي تعاني من الفقر والنزوح والتمميز بسبب النوع أو تقدم العمر، موضحة أن آثارها ستكون أكثر قسوة على المعسكرات المكتظة باللاجئين والنازحين.

وشاركت وزيرة الخارجية السودانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع لوزيرات الخارجية الإفريقيات، الذي انعقد تحت شعار"تعزيز قيادة المرأة في مجابهة جائحة "كورونا"، مؤكدة تضامن السودان الكامل مع كل الدول الإفريقية المتأثرة في مكافحة جائحة (كوفيد-19)، مقدمة تعازي السودان لأسر ضحايا الجائحة.

وحثت الوزيرة السودانية، البلدان الإفريقية على الاهتمام بالجوانب المتصلة بصحة النساء والفتيات وحمايتهن، إضافة لتقديم المياه النظيفة وخدمة الصرف الصحي وتأمين الغذاء والطعام لهن، مشيرة إلى أن جائحة "كورونا" تمثل تحديا للقارة السمراء، الأمر الذي يتطلب القيام بعمل عاجل لاحتواء ومكافحة تفشي الوباء، إضافة للاستثمار الاستراتيجي طويل المدي لخلق حالة التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وأوضحت عبدالله، أن هذا الامر يمكن إنجازه عبر التعاون الجيد على المستوى القطري والمستوى الإقليمي والمستوى الدولي.وأوصت بتقديم الميزانيات الضرورية لحشد الأنشطة والمبادرات، وتقديم الرعاية الصحية للنساء، والاستفادة من وسائل الإعلام، لاسيما وسائط التواصل الاجتماعي لرفع الوعي في المجتمعات، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وبناء الثقة المشتركة مع الحكومات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.