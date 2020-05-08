ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيطاليا إلى 217 ألفا و185

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 1327 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي الإصابات 217185، وسجلت السلطات الإيطالية، 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 30 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

ارتفاع حالات الشفاء من الوباء في النمسا إلى 13 ألفا و836

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و836 حالة من إجمالي عدد الإصابات والذي بلغ 15 ألفا و774 حالة.

وقالت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم إن حالات الوفاة بسبب كورونا المستجد بلغت 614 حالة، ويتواجد حاليا في المستشفيات 339 حالة منهم 81 حالة في وحدات العناية المركزة، مشيرا إلى أن معدل الإصابات الجديدة يوميا في البلاد لا يتجاوز 0.4%.

وكان وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبير قد أكد أن عدد اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "بي سي أر" تجاوز 300 ألف اختبار، كما حذر من التهاون في الإجراءات الصحية أو التعامل باستخفاف مع الوضع العام الحالي على الرغم من حدوث نتائج ايجابية واستقرار في عدد الإصابات الجديدة.

كندا تسجل 477 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي كندا، سجلت السلطات، اليوم، 477 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 65388 حالة حتى الآن، كما أعلنت السلطات الصحية عن 63 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4471 حالة.

وبلغت حالات التعافي 29681 بعد تعافي 421 شخصا. وجاءت جميع حالات الإصابة والوفيات الجديدة في البلاد اليوم في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، حيث تعتبر الحالات الـ477 الجديدة هي الأعلى في غضون أسبوع تقريبا، تماما مع بدء المقاطعة في رفع بعض القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس.

وهذا هو أكبر عدد من الحالات الجديدة منذ الثاني من مايو الجاري، على الرغم من أنه لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي الذي تم تسجيله في 24 أبريل الماضي.

ويسود القلق من أن الارتفاع في الحالات الجديدة يأتي مع بدء المقاطعة في السماح بإعادة فتح بعض متاجر البيع بالتجزئة. وتم السماح بإعادة افتتاح مراكز الحدائق صباح اليوم، بينما سيسمح بإعادة فتح متاجر الأجهزة اعتبارا من صباح غد السبت.

إصابة 33 جنديًا بالجيش الأوكراني بكورونا

وفي أوكرانيا، ذكرت قيادة القوات الطبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجيش في مناطق أوديسا وميكوليف وكييف ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 33 حالة.

وجاء في تقرير نشرته قيادة القوات الطبية، ونقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه منذ بداية تفشي الفيروس تعافى 52 شخصًا في صفوف الجيش بينما توفي اثنان وتم وضع 295 شخصًا في العزل الذاتي، ومن المقرر أن تنتهي فترة عزل 47 جنديًا خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وحثت قيادة القوات الطبية على الالتزام بقواعد الحجر الصحي والنظافة الشخصية.

يشار إلى أن أوكرانيا سجلت اليوم 504 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و195 حالة.

وفي إيران، تزايد الإصابات بكورونا المستجد في محافظة خوزستان في جنوب غربي إيران بمعدل منذر بخطر شديد، على الرغم من تباطؤ انتشار الفيروس في مناطق أخرى في البلاد.

وعلى الرغم من أن المحافظة الملاصقة للحدود العراقية غنية بالنفط، إلا أن سكانها وغالبيتهم من العرب يشكون الحرمان والإهمال الذي تمارسه السلطات الإيرانية تجاههم.

وتقع غالبية حقول النفط الإيرانية في خوزستان التي مثلت وحدها أكثر من ثلثي إنتاج البلاد من الذهب الأسود سنة 2016، بحسب التقديرات الرسمية.

والأحواز عاصمة المحافظة تنتمي إلى إقليم واسع يضم عدة محافظات يسمى أيضا الأحواز، وقال المتحدث باسم جامعة جونديشبور الطبية بالأحواز إنه تم تسجيل 178 حالة جديدة أمس الخميس، ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في المحافظة نحو 4 آلاف، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن الدكتور علي إحسانبور إنه يوجد 483 حالة من مرضى كوفيد-19 في مستشفيات المحافظة والأرقام في ازدياد.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مستشفى الرازي في المدينة، الدكتور فرهانج قرهبندي، إن الوضع مقلق في المحافظة.

وبحسب الطبيب نفسه، فإن 60 مريضا يعانون من أعراض التهاب رئوي في وحدة العناية المركزة، وأضاف "المرض يخترق المحافظة بقوة".

ولم يكشف المسؤولون عن حصيلة وفيات الوباء في المحافظة.

أما الأرقام الإيرانية الوطنية المنشورة، أمس الخميس، فقد أشارت إلى 1485 حالة جديدة، يصبح العدد الإجمالي 103،135، وكما سجلت وفاة 68 مريضا، مما رفع عدد الوفيات إلى 6486.

وقوبلت الأرقام الرسمية بتشكيك من قبل كثيرين، إذ قالوا إنه في ظل الاختبارات المحدودة التي تجريها السلطات، فإن كثيرا من الحالات لا تسجل كما أن العديد من الوفيات تسجل على أنها مرتبطة بالرئة لا الفيروس.

وأوضح راديو "فرادا" المتخصص في الشأن الإيراني، أن تقاريره تظهر تباينا كبيرا في أرقام وزارة الصحة والأرقام التي تعلنها وسائل الإعلام المحلية والمستشفيات.

وكان من المفترض أن تنشر المنظمة الوطنية للتسجيل المدني في إيران أرقام الوفيات على مستوى البلاد عن فصل الشتاء، لكن متحدثا باسم المنظمة قال إنه لم يتم الكشف عن الأرقام بناء على طلب من وحدة المهام المكلفة بمتابعة فيروس كورونا في إيران.