مصري يسجد لله شكرا لدى نزوله من سلم الطائرة بمطار مرسى علم

سجد أحد المصريين العائدين من السودان، مساء اليوم، لله شكرا بمجرد أن وطأت قدمه أرض مطار مرسي علم الدولي، عقب نزوله من سلم الطائرة القادمة من مطار الخرطوم.

كانت رحلة طيران استثنائية قادمة من الخرطوم قد وصلت منذ قليل إلى مطار مرسي علم الدولي، وعلى متنها 170 راكبا من المصريين العالقين في السودان، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق بين وزارات الخارجية والهجرة والطيران بناء على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم رحلات طيران أخرى لإجلاء المصريين العالقين بالخارج إحداهما قادمة من إسطنبول وعلى متنها 100 راكبا، وثانية من نيجيريا وعلى متنها 83 راكبا وثالثة قادمة من تونس وعلى متنها 32 راكبا من المصريين العالقين بالخارج.

و أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات صحفية، أن جيمع المصريين العائدين من الخارج يخضعوا لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم بمطار مرسى علم الدولي بواسطة فرق من الحجر الصحي والطب الوقائي، ثم يتم تسكينهم في أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم .

من جانبه، قال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه تم تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية المعقمة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج بدون تكدس، منوها أنه تم تجهيز فنادق الإقامة بمرسي علم تحت إشراف طبي كامل ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.