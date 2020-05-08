"التعليم" عن عودة الدراسة في فيتنام: متابعة ما يحدث في العالم ضروري

علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على إجراءات عودة الدراسة في دولة فيتنام، قائلا: "مما لا شك فيه أن جميع مجالات الحياة سيطرأ عليها تغيرات كبيرة بعد أزمة كورونا والتعليم أحد أهم المجالات التي ستتأثر تأثراً مباشراً بهذه الأزمة".

وأضاف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "نظرا لكونها أزمه عالمية اجتاحت جميع دول العالم بدرجات مختلفة فأصبح من الضروري متابعة ما يحدث في دول العالم ودراسة الإجراءات التي تم اتخاذها في الدول المختلفة لتحديد الإيجابيات والسلبيات للاستفادة منها للوصول إلى آليات التعامل الأمثل مع الأزمة والتي تتناسب مع مجتمعاتنا العربية والتي تضمن السلامة الصحية لزملائنا المعلمين وأبنائنا الطلاب".

وتابع: "أدعو جميع الباحثين للتطرق لهذا الأمر في أبحاثهم الجديدة والوصول إلى توصيات للتعامل مع الأزمة بطريقة علمية وعملية".