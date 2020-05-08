حسن شاكوش يظهر في الحلقة 15 من مسلسل "عمر ودياب"

تبدأ أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "عمر ودياب"، بالثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر، وهما يحاولان دهان شقة، لكنهما يفشلان، وتدخل خطيبة العميل الذي طلب منهما دهان شقته، فيعجبان بها، ويلاحظ صاحب الشقة فيطردهما.

ويحاول الثنائي العمل في تركيب البلاط "مبلطين" وهما لا يعرفان كيف يركب البلاط، فيجدان صندوقا يظنان أن فيه كنز، فيجدان ورقة مكتوب فيها خطوات للبحث عن طريق الكنز.

يحفر الثنائي في الشوارع ويتبعان الخطوات لتكون النهاية في كبارية في شارع الهرم، ويخدع الثنائي الأمن ويدخلان كخليجيين إلى الكبارية الذي يقدم فيه المغنى الشعبي حسن شاكوش، فقرة فنية.

ويطرد العاملون بالمطعم، الثنائي، بعد اكتشاف أمرهما لكنهما يكونا وصلا للكنز بالفعل، وعندما يفتحان العلبة يجدان 10 جنيهات قديمة.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شاشة "on" في السادسة والنصف مساءً، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الـ11 والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة "الحياة" يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.