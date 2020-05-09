في 9 ثغرات.. محام يثبت براءة رضوان البرنس

تعاطف محام شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع قضية رضوان البرنس، الشخصية التى يجسدها الفنان محمد رمضان، فى مسلسل البرنس، بعد أن تكاتف أشقاءه ضده من أجل حبسه.

ووضع المحامي الشاب، الذى يدعى أحمد وحيد، عدة ثغرات فى القضية التى قبض فيها على رضوان البرنس، وكانت الثغرات التى تنهي القضية ويخلى عليها براءة.

1- الدفع بالبطلان في الإجراءات، لأن القبض تم بدون وجود حالة من حالات التلبس الواردة بالمادة 30 إجراءات جنائية، والتفتيش تم بدون حضور المتهم أو من ينوب عنه، أو أي من الشهود من أقاربه القاطنين معه، بالمخالفة للمادة 51 و92 من قانون الإجراءات الجنائية.

2- طلب رفع بصمات المسدس (اللي هتكون مشتركة بينه وبين المدعي إنه بواب)، ورفع البصمات من على المسروقات والي يفترض أنه سرقها مع ذلك بصماته مش عليها، ورفع البصمات من على باب الشقة والفرن، "هتكون بصمات الأخ" (ياسر).

3- كيدية وتلفيق الاتهام بإجماع جميع إخوته، وبينهم خلاف سابق بسبب الميراث على الشهادة ضده، وعدم وجود شهود غيرهم وغير زوج أختهم، وزوجة أحدهم وعامل لديها، "مش معقول مفيش شاهد من الخارج، وإن كلهم بالصدفة اشتركوا في العلم بالجريمة بالشكل ده، مبالغة غير معقولة في المصادفات".

4- طلب تحريات عن سير وسلوك المتهم وعن مهنته، وعما إذا كان له دخل ثابت أم لا، وعن وحالته المادية، وإثبات ممتلكاته، صنايعي له دخل ثابت، "لسه وارث تركة تقدر بملايين وعقار مقدر بـ10 ملايين جنيه، هيروح يسرق 70 ألف جنيه؟ من إخوته" الذين لم يرثوا أي شيء؟

5- طلب تحريات عن المجني عليها (فدوه)، والمدعي أنه بواب خاص بها، وطلب الصحيفة الجنائية له.

6- طلب تحريات المباحث عن تحركات رضوان الفتره السابقه، لوقوع الجريمة، بـ"دافع أنهم قالوا إنه بيسهر في كباريهات وبيسكر ويشرب مخدرات، وهو قبل الحادثة كان متواجد دايما في ورشته طوال النهار أمام الجميع، مش هيروح كل يوم يسهر في كباريهات ويسكر، والصبح برضه كل يوم يكون في عمله بدون أي تأثيرات واضحة".

7- طلب توقيع الكشف الطبي على المتهم، سيثبت "أنه لسه خارج من المستشفى، إثر حادث توفيت فيها زوجته وابنه وحالته الطبية لا تسمح له بالسطو والسرقة بالإكراه".

8- مراجعة كاميرات البرج، القاطنة فيه المجني عليها، وإن لم توجد، يتم مراجعة أي كاميرات تكون كاشفه لمدخل البرج أو السلم أو الأسانسير، لثبوت ما اذا كان المتهم خرج بكيس يفترض أن به المسروقات أم لا.

9- عمل تحليل مخدرات وكحوليات للمتهم، وسيتضح إنه خالي من أيهما، رغم إن شهادة أخوه (عبدالمحسن) إنه قاله تعالى معايا (كباريه) نصرف الفلوس.

وأضاف المحامي، أن ما سبق يمثل الطلبات التي تؤسس عليها الدفوع الخاصة بالبراءة من السرقة بالإكراه، والباقي، استدعاء علا ووالدتها للشهادة، لأن إخوته (نوره وعادل) تحدثا أمامها عن التسجيل ومحتواه، وطلب أمر من النيابة العامة، للشركة المزودة الخدمة للمدعو (عادل)، وتفريغ المكالمات للتأكد من وجود التسجيل.