فيفي عبده في "أغلب السقا": "رمضان أحلى في الحتت البلدي"

استضافت الفنانة رزان مغربي، الفنانة فيفي عبده، خلال حلقة اليوم، من برنامج "أغلب السقا"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، وقدمتها: "معانا ومع السقا ملكة الدلع وصاحبة براءة اختراع 5 أمواه، واللي مقضيه حياتها على إنستجرام".

وقالت عبده، إن لشهر رمضان ذكريات كثيرة معها في المناطق الشعبية: "في الحتت البلدي الواحد بيكون مستني يعمل الفانوس بعد ما يخد فلوس من أبوه وأمه، ويعمل الفانونس اللي بشمعة، ودلوقتي بيعملوه".

ولعبت مع الفنان أحمد السقا "لعبة سيف"، لتحول التحدي لرقصة، وتحاول خداع السقا، ولكنها خسرت في نهاية التحدي مع الفنان أحمد السقا.

وفي لعبة "البولينج"، في أول رمية للكرة، نجحت في إسقاطهم جميعا، لتطلق زغرودة، احتفالا منها على ذلك الفوز الأول، وانفعلت في أخر ضربة لها، بسبب تنفيذها أسوأ ضربة للبولينج، لتتعجب قائلة: "راحت فين"، فيرد عليها السقا بقوله: "راحت في داهية".