من بريطانيا للكويت.. الأطباء المصريون يقدمون أرواحهم لمواجهة كورونا

بينما يحاولون إنقاذ الأرواح بكل همة وعمل جاد، إيمانا برسالتهم الطبية، سقطوا ضحايا للفيروس الفتاك كورونا المستجد "كوفيد 19"، حتى خارج وطنهم، ليسجل المصريين في الخارج، مثالا مميزا في التصدي للجائحة العالمية.

لم تفتك كورونا بالمواطنين العاديين فقط، وإنما امتدت أيضا للأطباء في مصر وخارجها، حيث توفى أول طبيب مصري في الكويت، اليوم، جراء إصابته بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونعى وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح -في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"- الطبيب المصري قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى زين، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

الدكتور طارق مخيمر، لم يكن أول الأطباء المصريين بالخارج، الذي يبذل روحه جراء كورونا، ففي 23 أبريل الماضي، توفي الطبيب المصري مدحت عطا الله، الذي كان يعمل في هيئة الصحة البريطانية كأخصائي طب الشيخوخة في مستشفى رويال دونكاستر الطبي، شمالي إنجلترا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان عطا الله، انتقل من مصر إلى العمل في بريطانيا، قبل نحو 20 عاما، حيث ووصفه زملاؤه بأنه "إنسان مميز" و"بطل حقيقي في هيئة الصحة الوطنية البريطانية"، لذا نعاه كل من المدير الطبي لمستشفيات دونكاستر وباسيتلاو التعليمي، تيم نوبل، والرئيس التنفيذي، ريتشارد باركر الطبيب المصري، في بيان ورد به: "كان زميلنا الدكتور عطا الله، الذي يحظى بشعبية وتقدير كبيرين، إنسانًا مميزًا جدًا ومارس مهنة الطب في ثلاث قارات طوال حياته المهنية، مما أسهم في إنقاذ حياة الكثيرين، لقد كان رجلاً يحظى بالاحترام الجليل، وسوف نفتقده جميعا بشكل كبير".

كما نعت هيئة الصحة البريطانية الدكتور عطا الله، الذي انضم إلى العمل في الأطقم الطبية في عام 2014، وكان يعمل استشاريا في طب الشيخوخة في وحدة غريسلي التابعة لمستشفى رويال دونكاستر.

وقبلهما، في نهاية مارس الماضي، توفى الطبيب البيطري المصري محمد نجم، 29 عاما بالسعودية بسبب كورونا، بعد نفله للعناية المركزة، ونعته نقابة البيطريين عقب وفاته.