الصحة السودانية: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، 4 منها في الخرطوم واثنتان في ولاية شمال كردفان (جنوب غرب الخرطوم)، وواحدة في القضارف (شرقي السودان).

وتلك هى أعلى حصيلة يومية تُسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 140 في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 8 ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 1111 حالة، بينها 59 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 102 شخص.

وفي مؤشر لافت، قالت وزارة الصحة السودانية إن الفحص المعملي اليومي للفيروس في المعمل القومي جرى لعدد 234 عينة، ظهر من بينها 175 حالة إيجابية، للمرة الأولى، بنسبة إيجابية تخطت 74 في المئة.

وشددت الوزارة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وكانت السلطات السودانية قررت، اليوم، تمديد حالة الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام، اعتبارا من غد السبت.

في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الطبي السوداني.