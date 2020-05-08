إنجي علي: "بقيت متمكنة في اللغة".. وإسعاد يونس الأفضل للبرامج الفنية

قالت الإعلامية إنجي علي، إن الفنانة إسعاد يونس هي الأفضل في تقديم البرامج الفنية، مشيرة إلى أنها بدأت مشوارها في قناة دريم، مع الإعلامية منى الشاذلي "كنت بحبها جدا في العاشرة مساءً، ومكانش في أي منافسات بيننا، لأنها كانت تقدم محتوى، وأنا محتوى، وكانت بتقدم أصعب من اللي كنت بقدمه".

وأضافت إنجي علي، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنها سعيدة جدا بالمكانة التي وصلت لها كمذيعة فن، "مبسوطة جدا بالحتة اللي أنا موجودة فيها ومش مضيقاني، وبحب شغلتي جدا، وبحب كلمة مذيعة أكثر من إعلامية".

وتابعت إنجي: "بعدت عن الساحة الإعلامية بعد ثورة يناير، ولكني رجعت تاني لأني بحب شغلي أوي"، موضحة أن المذيع يستطيع تقديم كل أنواع البرامج، لكنها تحب البرامج الفنية أكثر، "مبحبش السياسية، ولكن لو حضرت لبرنامج سياسي تستطيع تقديمه".

واستكملت إنجي علي، "إنها أصبحت لديها لغة عربية جيدة جدا، على عكس السابق، بعد أن ثقفت نفسها وأصبحت متمكنة جدا باللغة".