تعافي حالتين من كورونا وخروجهما من مستشفى العزل بالإسماعيلية

شهد مستشفى العزل بالإسماعيلية، اليوم، تعافى حالتين جديدتين، وعودتهما منازلهما ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس بمستشفى العزل بالإسماعيلية إلى 120 حالة، وتحسن 71 حالة وتوزيعهم على العناية المتوسطة استعدادا لتوزيعهم على محافظاتهم ليصل إجمالى المتعافين إلى 191 حالة غادروا المستشفى.

وأكد الدكتور على حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الآن 191 حالة من إجمالى 257 حالة، وقال إن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 120 حالة وتحويل 71 حالة إلى الرعاية المتوسطة بعد تماثلهم للشفاء وسجلت المستشفى 12 حالة وفاة حتى اليوم.

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيله، ويعمل بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.