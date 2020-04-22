مستشفى العزل بالإسماعيلية تتزين بمناسبة شهر رمضان       

قام عدد من الممرضات والأطباء العاملين بمستشفى العزل بأبوخليفة بتعليق زينة رمضان على واجهة المبنى الرئيسي للمستشفى ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان ونشر البهجة وسط المرضى.

وكان عدد المتعافيين من فيروس كرونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية وصل إلى 83 حالة اليوم الأربعاء، بعد خروج 5 حالات تم شفائهم تماما وخرجوا إلى منازلهم.

وأكد الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الأن 119 حالة منهم 83 حالة تم شفائهم تماما، و36 حالة تم إحالتهم للرعاية المتوسطة، منهم 6 حالات اليوم و30 حالة سابقة سيتم توزيعهم على محافظاتهم بعد استقرار النهائي لحالاتهم.

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.