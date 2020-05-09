بريد الوطن..للطلاب فقط.. كيف تكتب البحث العلمي؟

أعزائى الطلاب إنه من حسن حظكم أن تتخذ هذه القرارات الوزارية بشأن تطوير التعليم، فالتعليم يرتقى ويتقدم بالأفكار المتطلعة غير التقليدية، فعندما تتاح لك الفرصة أن تبحث عن معلومة فى وسائل شتى، أفضل بكثير من أن تقيَّد بكتاب واحد أو مصدر واحد فى جمعها، وإعداد البحث ليس صعباً على الإطلاق، فقط عليك بترتيب خطواتك فى البحث على النحو الآتى: ابدأ أولاً بعد اختيارك للموضوع بتجميع كل المعلومات عنه، من خلال تحديد الكتب والمصادر التى تحدثت عنه.. عليك بالقراءة المتأنية فى هدوء وبدون قلق، مع تدوين المعلومات المهمة فى مذكرتك، وذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة، أو الموقع الإلكترونى الذى تناولت منه المعلومة.. فى حالة كتابة البحث على الكمبيوتر، لا تتسرع ولا تقُم بالكتابة على الكمبيوتر مباشرة، وإنما يجب تدوين كل المعلومات أولاً بخط اليد وبعد الانتهاء تتم الكتابة على الكمبيوتر.. من الأخطاء الشائعة عند عمل البحث العلمى، التسرع فى الكتابة قبل تجميع المادة العلمية وقراءتها بشكل سليم، فيخرج البحث غير لائق مفتقداً كثيراً من المعلومات. وكذلك من الأخطاء أيضاً عدم تدوين مصدر المعلومات التى يتم الحصول عليها.. وأخيراً، يقصد بالمقدمة، نبذة عامة تعريفية عن الموضوع وعناصره، ويقصد بالمصادر كل الكتب والمواقع الإلكترونية التى حصلنا منها على معلومات تخدم البحث. ويقصد بالملاحظات أو الخاتمة، أبرز المعلومات التى تحصَّل عليها الطالب أو الباحث من خلال إعداده للبحث.

د. محمد عبدالحميد جفلان

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