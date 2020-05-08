انطلاق المرحلة الثالثة لمسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك"

أعلن مسرح "كايرو شو"، انطلاق المرحلة الثالثة من مسابقة "كايرو شو.. ورينا موهبتك"، لصناعة واكتشاف المواهب الجديدة في العالم العربي، بتحدي خاص مستوحى من أحد أبرز وأضخم إنتاجاته "مسرحية الملك لير"، للنجم الكبير يحيى الفخراني.

وأوضح المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح "كايرو شو"، أن هذه المرحلة، سيتم خلالها تحديد مشاهد وأغاني من المسرحية للمتسابقين، ليؤدوها بطريقتهم الخاصة.

وأكد الهواري، على الاقبال الكبير والمواهب المتميزة، التي تقدمت للتنافس عبر الصفحات الرسمية لـ"كايرو شو"، بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال المرحلتين السابقتين.

وشهدت الأولى، منافسة حرة في التمثيل والغناء والرقص، بينما تمحورت الثانية حول مسرحية "3 أيام في الساحل"، لنجم الكوميديا محمد هنيدي.

ولفت المخرج والمنتج، إلى أن "كايرو شو"، ستعلن في نهاية المسابقة، مفاجآت عديدة للموهوبين الفائزين.