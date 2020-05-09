شادى جمال هاشم: "فرصة تانية"قدمني للجمهور.. وياسمين صبري كانت تتعامل بـ"ود" مع الجميع

نجح الفنان الشاب شادى جمال هاشم، فى لفت الأنظار إليه من خلال ظهوره فى مسلسل «فرصة تانية»، حيث يجسّد شخصية «حسين»، الذى يقف دائماً بجانب شقيقه الفنان أحمد مجدى، الذى يقوم بدور «زياد» العاشق لـ«ملك» والتى تجسد دورها ياسمين صبرى.

وقال «شادى»، لـ«الوطن»، إنّه سعيد بردود الفعل الإيجابية حول الدور الذى يلعبه فى «فرصة تانية»، مضيفاً: «أنا مخضوض ومبسوط فى نفس الوقت، لم أكن أتوقع أن يتفاعل الناس مع الدور، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعى، وأسعدنى ظهور كوميكسات من المشاهد الخاصة بى».

وأضاف «شادى» أنَّه عمل فى السابق على خشبة المسرح، وقدم من قبل أدواراً بسيطة، ولكن هذه هى المرة الأولى التى يتعرف عليه الجمهور من خلال عمل درامى يعرض فى شهر رمضان، معرباً عن سعادته لتعرف المشاهدين عليه من خلال «فرصة تانية».

وعن استعداده للدور، أشار «شادى» إلى عقد جلسات عمل جمعته مع المخرج مرقس عادل، للوقوف على الشخصية وأبعادها، لا سيما أنه وفقاً للدور الذى يجسده يعمل مهندساً للكمبيوتر، وأضاف: «بالفعل تمت معرفة كل ما يتعلق بالكمبيوتر والهاكرز، من خلال استشارة خبراء ومعرفة المصطلحات الخاصة بهذا العمل، لتكون هناك مصداقية على الشاشة، لا سيما أن المخرج كان حريصاً على أن أكون ملماً بكل التفاصيل حتى لو لم يتم استخدامها».

وعن أجواء التصوير بالمسلسل، قال «شادى»، إنها كانت لطيفة للغاية، وكانت هناك أُلفة بين «الكرو»، متابعاً: «توطدت العلاقة، على الرغم من أنه لم يكن لنا معرفة سابقة ببعضنا البعض، وتعاون معى الأستاذ محمود البزاوى، الذى كان يقدم دور الأب فى المسلسل، ووجه لى النصائح، وكان يشعرنى بأنه أبويا فعلاً، لذلك كانت المشاهد التى يظهر فيها الأب والشقيقان، سواء الخاصة بالرقص أو الغناء أو الطعام، مليئة بالمحبة، لأنها مشاعر حقيقية وليست تمثيلاً».

وأثنى «شادى» على علاقته بالفنان أحمد مجدى، قائلاً: «أخويا بجد، وعندما يرانى متوتراً قبل التصوير، يقوم بتهدئتى، ونذاكر معاً المشاهد التى كانت تجمعنا معاً، بصراحة قبل الوقوف أمام الكاميرا، لم أكن أعرف كيف ستسير الأمور، أو طريقة التعامل، لكن بمجرد التصوير، أصبحنا أصدقاء، وأحمد مجدى شخصية محترمة ومثقفة، ويعطى من أمامه مساحة للظهور».

واستكمل «شادى»: بالرغم من انتهاء تصوير «فرصة تانية» قبل بداية رمضان بفترة قليلة، إلا أننى أفتقد الوقت الذى كان يجمعنا أثناء التحضير للعمل، وتصوير المشاهد، خصوصاً أن الكواليس مليئة بـ«الضحك والهزار»، مشيراً إلى أن ياسمين صبرى، كانت تتعامل مع الجميع بـ«ود».

وأوضح «شادى» أنه يعمل على تطوير نفسه فى مجال الفن، من خلال الحصول على «ورش تمثيل»، لا سيما أن دراسته كانت بكلية الحقوق البعيدة عن هذا المجال، ولكن عشقه للفن جعله يسعى للحصول على «ورشة» والوقوف على خشبة المسرح فى البداية، لصقل الموهبة.

مسلسل «فرصة تانية»، بطولة ياسمين صبرى، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه حول إصابة «ملك» ياسمين صبرى، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق «زياد»، على «ريهام» أيتن عامر المصابة بمرض نفسى، وتتسارع وتيرة الأحداث، وتزداد حدة الصراع بين جميع الأطراف.