باحث في الشأن التركي يوضح سبب تعتيم أردوغان على عدد المصابين بكورونا

قال محمد ربيع الديهي الباحث المتخصص في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعامل مع فيروس كورونا بتعتيم شديد، على أرقام الإصابة الحقيقية، لعدة أسباب، أولها هي التغطية الممثلة للقطاع التركي الذي قام بها منذ عام 2016، حيث تشير التقارير بأن عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم في القطاع الصحي، أو تم عزلهم من قبل النظام التركي، وصل إلى 21 ألف عامل، منهم أساتذة كبار في مجال الفيروسات وغيرها.

وأضاف الديهي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن السبب الثاني للتعتيم، يرجع إلى خوف النظام التركي من غضب الشارع التركي تجاهه، خاصة أنه كان في بداية الأزمة يتباهي دائما، بأنه ليس لديه مصابين، وأنه سيمنع فيروس كورونا من الدخول لتركيا.

وتابع: أن ما يحدث على الصعيد الدولي، من عزلة دولية لتركيا فهو يخشى كل هذه الأمور، ويخاف أن يكون هناك رفض دولي آخر، إضافة لدعمه للجماعات المسلحة، لذلك هو يعتم على هذه الأرقام، ليستغل أزمة كورونا، وإنشغال المجتمع الدولي بالأزمة، ويبدأ هو بتفيذ مخططات أخرى، سواء في سوريا وليبيا أو غيرها من الأفعال، التي يقوم بها وربما هي محاولات لتشتيت الرأي العام، سواء داخلياً أو خارجيا في عدة قضايا، وعدم تركيز المجتمع التركي على أزمة الاقتصاد الذي يتهاوى، وتحقيق الكثير من الخسائر.