بعد تصديق الرئيس على تطويره بـ3 مليارات جنيه.. 10 معلومات عن طريق الداخلة العوينات

صيانة ورفع كفاءة الطرق، تأتي فى مقدمة أولويات خطط التنمية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة إلى الربط بين مدن المحافظة المتباعدة وبين المحافظات الأخري مما يساهم في التوسع في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل لشبابها، ونقل محاصيل المشروعات القومية العملاقة علي أرض المحافظة إلى وادي النيل والدلتا وموانئ التصدير.

طريق الداخلة شرق العوينات، الذي صدق الرئيس السيسي علي إعادة تأهيل ورفع كفاءته منذ عدة ساعات من أهم المحاور بالمحافظة والذي كان يحتاج إلى الدعم العاجل. تنشر "الوطن" 10 معلومات مهمة عن مشروع إعادة تأهيل هذا الطريق، الذي سيبدأ العمل به عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

1- الطريق يربط بين مدينة موط عاصمة مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة شرق العوينات في جنوب غرب مصر.

2- الطريق بطول 375 كم يبدأ من مدينة موط وينتهي في مدينة العين عاصمة شرق العوينات.

3- يتكلف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطريق حوالي 3 مليار جنيه.

4- تقرر إسناد أعمال رفع الكفاءة للطريق وإعادة تأهيله للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

5- سيتم البدء في المشروع عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك المقبل مباشرة.

6 - أهمية الطريق تأتي في كونه يُستخدم لنقل ما يزيد عن المليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية سنوياً فضلاً عن تيسير حركة المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار علي أرض المحافظة.

7- سيتم إنشاء قرى تنمية زراعية للشباب علي جانبي الطريق وبطول الطريق.

8 - استغلال الخامات المحجرية الممتدة بطول الطريق.

9- الطريق مزود بجميع شبكات المحمول.

10- يوجد بالطريق نقطتان إسعاف طائر بالكيلو 200، ونقطة إسعاف أخرى بالكيلو 330 تم تجهيزها وتشغليها وبها طاقم طبي.