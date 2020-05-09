"التموين" تعتمد مطحن الطارق في الطور كجهة مسوقة للقمح بجنوب سيناء

قال المهندس سامي عبد القادر، مدير عام مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، إن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصلحي، قد اعتمد مطحن الطارق بمدينة الطور، كجهة مسوقة للقمح بالمحافظة، وذلك للعام الثاني على التوالي، نظرًا لعدم وجود شون بالمحافظة.

وأضاف مدير مديرية الزراعة، أن هذا الإجراء شجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح بالمحافظة، لتوفير نفقات نقل القمح للشون بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد أنه سيجرى توريد القمح للمطحن بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 10 من شهر مايو الجاري، بحضور لجنة يترأسها مدير مديرية التموين، وأعضاء من هيئة سلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والشركة القابضة للصوامع، وهيئة الدمغة والموازنة، وذلك بمطحن الطارق بمدينة الطور.

وعن أسعار طن القمح، قال مدير التموين، إن اللجنة المشكلة هي من تحدد سعر طن القمح، طبقًا للضوابط والقوانين التي أعلنتها وزارة الزراعة، ويتراوح سعر الطن ما بين 700 جنيه إلى 670 جنيه، وذلك حسب جودة القمح ونوعه.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزعة بالقمح في جنوب سيناء تبلغ 845 فدانا، و12 قيراطا، بينها 480 فدانا بمدينة الطور، و364 فدانا بمدينة رأس سدر، وفدان ونصف بمدينة نويبع، وتعد هذه المساحة التجربة الأولى لزراعة القمح بمدينة نويبع.