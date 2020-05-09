"التعليم"تبدأ اليوم تسلم مشروعات أبحاث طلاب النقل حتى 16 مايو

تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم، تسلم أبحاث طلاب النقل بواقع 15 مليون مشروع بحثى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وحتى 16 مايو الجارى، حيث يتاح للطلاب تسليم مشاريع أبحاثهم ورقياً فى المدارس وإلكترونياً على منصة «إدمودو».

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إن الطريقة المفضلة التى ترشحها الوزارة لجميع الطلاب لتسليم المشروعات هى هذه المنصة.

وأضاف: «سنستخدمها بعد ذلك، لأنها الطريق الآمن فى ظل ظروف مخاوف انتشار كورونا».

"شوقى": منصة "إدمودو" الطريقة المفضلة للتسليم.. والتعاقد مع المعلمين مجمد حالياً

وأضاف «شوقى» أنه يمكن تسليم البحث ورقياً فى حالة عدم توافر الإنترنت، سواء بخط اليد أو بالكمبيوتر، وعند كتابته بخط اليد، على الطالب أن يحوله بعد تصويره بالموبايل إلى صيغة PDF، ليتمكن بعد ذلك من رفعه على منصة «إدمودو». وأشار إلى أنه لو كان البحث مكتوباً بالكمبيوتر على برنامج Word، فعلى الطالب أن يحوله لـPDF، ثم يرفعه على المنصة. وبعد رفع البحث، سيظهر فوراً فى صفحة المشروع البحثى لعام 2019/ 2020، مشيراً إلى أن هذا الظهور سيكون ضماناً كافياً ليطمئن الطالب على وصول بحثه للوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بتسليم المشروعات، منعاً لحدوث تكدسات وازدحام فى المدارس، موضحاً أن الوزارة لن تلزم جميع معلمى مصر بقطع الإجازة الاحترازية والنزول للمدارس لتسلم المشروعات البحثية من الطلاب، ولكن سيتم الاستعانة فقط بقوة صغيرة من المعلمين لأجل هذه المهمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند تسلم الملفات مثل ارتداء الكمامة والتطهير والالتزام بالبعد فى المسافات. وقال وزير التربية والتعليم، إن موضوع التعاقدات مع المعلمين مجمد حالياً نظراً للظروف الاستثنائية الطارئة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فى تصريحات له أمس عبر إحدى مجموعات المعلمين على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن أزمة «كورونا»، تنعكس على الموازنة العامة للدولة وأدت إلى غموض الرؤية الخاصة بالتعليم، وسيتم النظر فى التعاقد فور وضوح الرؤية الخاصة بالموازنة والخطة الاستراتيجية للدولة.