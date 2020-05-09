"الموازنة الجديدة" تتصدر أجندة مناقشات البرلمان بعد العيد

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، عقب إجازة عيد الفطر مشروع قانون الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2020/ 2021، فى جلساته العامة، تمهيداً لإقرارها بشكل نهائى مع بداية يونيو المقبل.

وتواصل اللجان البرلمانية مناقشة الموازنات الخاصة بكل قطاع خلال الأيام القادمة، تمهيداً لإعداد تقرير شامل، يتم إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة لإرفاقه بتقريرها الذى سيعرض على المجلس.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنها ستعمل خلال الأسبوع الجارى على تفريغ وصياغة كل ما دار من مناقشات مع الوزراء خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضى، لإرفاقه بالتقرير الشامل الذى ستعده اللجنة عن الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وقال «عمر»، لـ«الوطن»، إن «مناقشة الموازنة الجديدة ستكون مختلفة عن باقى الموازنات التى شهدتها مصر فى ضوء مستجدات جائحة كورونا»، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد استمعت إلى القطاعات التى لها أولوية لزيادة مخصصاتها المالية فى ضوء هذة الجائحة.

وقدم وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عرضاً شاملاً لمشروع الموازنة الجديد والتحديات العالمية التى ستؤثر على الاقتصاد، وكذلك وزراء التعليم والتعليم العالى والصحة باعتبارها من الملفات المهمة فى هذة المرحلة نظراً لارتباطها بالمواطن، مضيفاً: «وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالى تحتاج لكل جنيه».