إنجي علي: "أصالة ألغت متابعتي بسبب إشاعة فشنك تخص طليقها"

استنكرت الإعلامية إنجي علي، إقحامها في حياة طارق العريان، وتردد الشائعات بعد انفصاله عن الفنانة أصالة، "بدأوا يحشروني في الحاجات بشكل مش لطيف".

وعن إلغاء أصالة لمتابعتها على السوشيال ميديا، قالت بعد انتشار فيديو لقاءها الإذاعي مع طارق العريان: "أنا مش بفهم أوي في الحاجات دي، لكن اللي ماسك الصفحة قال لي أصالة عملتلك إلغاء متابعة، ومعرفش ليه، على الرغم إني بحبها جدا وأنا مش هعملها الغاء متابعة أنا مبعملش الحاجات دي".

وأضافت إنجي علي خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أنها كانت مدعوة لمهرجان شاهد في دبي، ولكنها لم تستطيع الذهاب والحضور، لأنها كانت مرتبطة بمواعيد ببرنامجها المذاع على الهواء، وبالتحديد حلقة الفنان خالد النبوي، "بعت مسؤول السوشيال ميديا بتاعتي، وعمل لقاءات مع الناس كلها، ومن ضمنهم طارق العريان، ونزلت الفيديوهات كلها، ومن ضمنها فيديو طارق العريان".

وشددت إنجي، على أن الشائعة كلها "فشنك"، "صوت مسؤول السوشيال بتاعي ظاهر في الفيديو، وأنا لا سافرت ولا قابلته"، نافية أنها حاولت صلحهم، حتى لو كانوا أصدقاء لأنه يوجد حدود للعلاقات.

وأكدت إنجي علي، أنها تكن كل الاحترام والتقدير لطارق العريان وأصالة، سواء انفصلا أو أكملا، "لو سمعت إنهم رجعوا تاني هفرح، لأنه بينهم ولاد، والطلاق حاجة تقيلة لو فيه ولاد".