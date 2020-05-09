في الحلقة 15 من جمع سالم.. سامح الصريطي يكتشف أصل زينة ويخبر شريف

خطط فوزي حرب "سامح الصريطي"، وناهد "سلوي خطاب"، في الحلقة الـ15 من مسلسل جمع سالم، للانتقام من الدكتورة مريم "زينة"، بسبب ما فعلته خلال الحملة الدعائية للمستشفى الجديد، بانتقادها لإدارة المستشفى، بجمع تبرعات للقسم الخيري، الذي من المفترض أن تتكفل به.

وقرر فوزي، إنهاء العلاقة بين شريف "محمد علاء"، ومريم، حيث أخبره أنها تكذب عليه، ولا تخبره الحقيقة عن حياتها، وأن "هاجر" دلال عبدالعزيز ليست والدتها، وأن هناك سرا ما ورائها.

واخبر الشيخ يوسف "محمد عادل"، مريم أن شقيقهما يونس "محمد شاهين"، ألقي القبض عليه، لتوكل محام له.

يناقش المسلسل، قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية في إطار درامي، وذلك من خلال قصة طبيبة القلب مريم، التي تواجه أمور شتى في حياتها العملية والشخصية، تضعها في مفترق الطرق.

مسلسل "جمع سالم" من بطولة زينة، بجانب كل من دلال عبدالعزيز، وريم البارودي، ومحمد شاهين، ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.