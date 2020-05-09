الحلقة 15 من مسلسل فلانتينو.. عادل إمام يعرض الزواج على داليا البحيري

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، ويصنف بأنه عمل في إطار الكوميديا الاجتماعية، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل فلاتتيتو، حول شراء عادل إمام، فيلا جديدة وعرضه الزواج على داليا البحيري.

كما تضمنت الحلقة، توتر العلاقة بين أرشميدس ابن فلانتينو، وجيلان، بالإضافة إلى قيام أسرة فلانتينو بشراء شبكة ابنها رفاعى، تمهيدا لزواجه من خطيبته إلهام عبدالبديع.

وانتقلت الأحداث، إلى مشهد سقوط الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين مغشيا عليه، بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل، بصحبة شقيقه الأصغر، بسبب افتعال الأخ الأصغر له، العديد من المشاكل مع زوجته رانيا ياسين، والتسبب في إحراجها أمام تلاميذها.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى dmc دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.