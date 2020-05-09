رئيس "اتصالات البرلمان": القليوبية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة اتصالات البرلمان، أن القليوبية سجلت الليلة ظهور27 حالة إيجابية بفيروس كورونا، ووفاة حالتين لسيدة 50 سنة، من العبور، وموظف بالمعاش، 67 سنة.

وقال النائب في بيانه علي صفحته الرسمية بفيس بوك، إن الحالات الإيجابية تشمل 4 حالات بالخصوص، لموظف 49 سنة، محول من حميات العباسية، وربة منزل 52 سنة، من شارع فاطمة الزهراء، وعاملين 23 سنة، و 38 سنة بعزل حميات إمبابة، و 4 حالات بالقناطر لموظف 42 سنة، من شبرا شهاب، ومدرس 58 سنة، مقيم بالقناطر ومكان التحويل الدمرداش، وعامل 36 سنة، من شارع عبدالسلام عارف بالقناطر، وربة منزل 32 سنة باسوس، وحالتين بمركز قليوب، لعامل مقيم بميت حلفا شارع السلخانة، وسيدة مقيمة ناي مكان الإبلاغ صدر العباسية.

وأضاف أن هناك 5 حالات بمركز طوخ لموظف بالمعاش مقيم السفانية وزوجته 49 سنة مكان التحويل حميات بنها، وموظف بمعهد ناصر ومقيم أجهور الكبري ونجلتيه مكان التحويل معهد ناصر، و3 حالات بشبين القناطر سيدة 26 سنة كفرشبين، وطالبة 12سنة وعامل 29 سنة كفرالدير مكان الإبلاغ حميات طوخ، و3 حالات الخانكة لفني تمريض 32 سنة سندوة، وطفلة عام ونصف الخانكة، وربة منزل 42 سنة شارع صاحب الديوان الخانكة، وحالة لموظف 32 سنة من إسكان الشباب بالعبور، و3 حالات بشبرا لطالب 18 سنة شارع رشدي بهتيم، وربة منزل 30 سنة مساكن الدلتا للصلب شبرا ثاني، وطالبة جامعية 21 سنة شارع أبوفراج الشرقاوية شبرا أول، وحالتين لربة منزل 43 سنة شارع الترعة بيجام وسيدة 54 سنة التحويل من عزل حميات إمبابة شارع المصانع مسطرد شبرا ثاني