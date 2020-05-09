بالصور.. تجميل شوارع مرسى مطروح

كثفت مدينة مرسي مطروح أعمال الصيانة والتجميل بعدة مناطق بغرض الظهور بالشكل الجمالي اللائق بإشراف اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح.

وقال "المعداوي"، مساء أمس، إن أعمال الصيانة شملت شوارع المحطة بمدينة مرسى مطروح، وترميم وسد فتحات البلدورات بالجزيرة الوسطى وأعمال الدهانات في الأرصفة والأعمدة.

وأضاف "المعداوي" أنه بجانب أعمال الصيانة والتجميل نجرى أعمال النظافة والرش والتطهير فى منطقة الكيلو 3 شرق مرسى مطروح لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع:"مستمرين يوميا فى التطهير باستخدام المعدات وفرق الطوراىء التابعة للمجلس".