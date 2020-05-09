فيديو الجزيرة "مفبرك".. "المصريين في الخارج" تنفي سحل مصري بالسعودية

قال علي عويس، مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الفيديو الذي نشرته قناة الجزيرة، الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري "مفبرك" وغير صحيح تماما، والمقصود بذلك إشعال الفتنة بين أكبر جالية مصرية في الخارج، وبين وطنهم العزيز عليهم، المملكة العربية السعودية.

وأوضح "عويس"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن كل ما جرى، هو أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاق بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو علي صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر مخالف، حسب إجراءات القانون السعودي، سواء على المواطن أو المقيم.

وأضاف "عويس"، على الفور ألقت قوات من الشرطة السعودية، عليه هو وزميله علي السيد عبدالرازق المبيض، وجار التحقيق معهما، دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية.

وأكد أن الفيديو المتداول من قناة الجزيرة، كاذب ومفبرك، ويدعو إلى الفتنة، وأن السفارة المصرية بالرياض، والقنصلية بجدة، يتابعا الوضع.

وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أن الاتحاد يتابع التحقيق مع المواطن، وأنه عبر سنوات طويلة، لم يتعرض أي مقيم مصري في المملكة، لأي ترهيب أو تعذيب.

وناشد "عويس"، جميع أبناء الجالية، تحري الحقيقة، وعدم الانسياق خلف قناة الجزيرة، ومثيرو الفتن والمؤامرات.