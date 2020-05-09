بشكل مفاجئ.. كفر الشيخ تتعرض لأمطار غزيرة

تعرضت محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، لهطول أمطار غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق خاصة الشمالية، بشكل مفاجئ، وأعلنت الوحدات المحلية أنه سيجرى الدفع بسيارات لشفط المياه في الأماكن التى هطلت عليها أمطار .

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مشددا بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.