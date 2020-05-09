وزيرة التجارة: المسؤولية لم تختلف كثيرا بعد توليتي الوزارة لكنها أصعب

ردت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على سؤال عن اختلاف المسؤولية بعد توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة، وتركها رئاسة تنمية المشروعات الصغيرة؟ مؤكدة أن المسؤولية لم تختلف كثيرا.

وقالت "جامع"، خلال حوارها في برنامج "البناءون"، المذاع على فضائية المحور، إن المسؤولية لم تختلف، لكنها أصعب بكثير، فملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ملف ملامس للصناعة والتجارة، لكن هناك فرق بين أنه ملامس، وبين تحديات ملف الصناعة والتجارة، لأن تحدياته كثيرة، لأنه الأساس في التنمية بشكل عام، واقتصادي بحت، سواء من خلال محور الصناعة أو التجارة، ولابد من التنسيق بينهما.

وتابعت: أن ملف الصناعة يوجد به أكثر من محور، به ملف المصانع المتعثرة، وتعميق المنتج المحلي، والأراضي والرخص الصناعية، والمجمعات الصناعية الجديدة، بالإضافة لملف التجارة، الذي يوجد به ملف دعم وزيادة الصادرات، والحد من الواردات، وفتح أسواق خارجية، وكلها ملفات بها تحديات.

وأضافت وزيرة التجارة، من المفترض أني منذ توليت المنصب، استطعت فتح العديد من الملفات، ورصد كل التحديات، والتواصل مع مجتمع الأعمال بشكل عام، سواء مستثمرين ورجال أعمال واتحاد صناعات وغرف تجارية، وعلى الشق الآخر، أعضاء مجلس النواب، لأنهم الأكثر إحتكاكا بالمواطن، ومن يستطيع توصيل الصورة بشكل سليم.