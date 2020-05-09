خالد أبو بكر عن شكاوى العالقين: "البلد له حق مينفعش نرفع الفيديوهات"

أشاد خالد أبو بكر، بإجراءات الحكومة، في إعادة العالقين بالخارج، منتقدًا تعامل بعض العائدين وشكاويهم من الإقامة والأكل والتفاصيل الصغيرة، معقبًا: "الغربة في حد ذاتها تعب.. بس بحزن من قلبي لما منشلش بعض 15 يوم.. طيب اللى بيحاربوا في سيناء يعملوا إيه؟".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن أداء الحكومة حتى الآن جيد جدًا، وفيما يتعلق بالعالقين "أن تأتى متأخرًا خيرًا من ألا تأتى"، موجهًا الشكر لكل الجهات المسؤولة عن إعادة العالقين.

وواصل: "هناك عمل حقيقى وهناك بعض المشكلات، لكنه جاء بدقة وترتيبات.. والناس اللى بتشير صور الإقامة.. البلد ليها علينا حق، ورفع الفيديوهات مش بالشكل ده.. ناس بتبعتلى الصبح.. اعتبره بيتك يا أخى.. دى مصر"، مشيرًا إلى أن الشكاوى لا تتعدى 5%.