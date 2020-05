"لا تيأسوا".. رسالة الملكة إليزابيث في الذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية

ألقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خطابا حماسيا للشعب البريطاني، أمس الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي "استدعت فيه روح زمن الحرب من أجل عدم اليأس" في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت للبريطانيين: "في بداية الحرب بدت التوقعات قاتمة والنهاية بعيدة والنتيجة غير مؤكدة، لكن ظللنا نؤمن أن قضيتنا صحيحة، وهذا الاعتقاد هو ما جعلنا نتخطى تلك الفترة كما أدرك والدي"، بحسب وكالة "فرانس برس". وتابعت: "لا تستلموا ولا تيأسوا أبدا".

وأذيع خطاب الملكة إليزابيت الثانية نفس التوقيت الذي ألفى فيه والدها الملك جورج السادس خطابه الشهير عبر أثير الإذاعة في سنة 1945.

وتذكرت الملكة إليزابيث في خطابها لليوم ملايين الأشخاص الذين ماتوا في الحرب، وذلك "لكي نتمكن من العيش كأشخاص أحرار في عالم من الأمم الحرة"، بحسب قولها.

وأضافت أن "أكبر تكريم لتضحياتهم هو أن البلدان التي كانت في الماضي أعداء أصبحوا أصدقاء لنا الآن، ويعملون معنا جنبا إلى جنب من أجل تحقيق السلام والصحة والازدهار لنا جميعا"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

"Never give up, never despair - that was the message of VE Day"



