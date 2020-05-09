جامع: سعدت بتولي منصب وزيرة التجارة.. ثقة من القيادة السياسية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصناعة تحتاج "مش عاوزة أقول وزير صناعة وأنا سعدت بهذا، وربنا يقدرني وأكون على قدر هذا المنصب وأكون من يعاون مجتمع الصناعة والتجارة للنهوض بهذا المجال، فمنذ أن توليت وشرفت بهذا التولي تعد ثقة القيادة السياسية فيها وأتاح لي فرصة خدمة بلدي بشكل أكبر من مجال المشروعات".

وأضافت جامع، خلال حوارها في برنامج "البناءون"، المذاع على فضائية المحور، أنها تتمني في الفترة التي يقدر لها تولي هذا الملف تحقيق الكثير من الإنجازات التي ستعود في الأخر على التنمية الإقتصادية للبلد، لافتة إلى أنها عند توليها منصب وزيرة التجارة والصناعة كانت قلقة على جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وأنها بقدر ما سعدت لكن كان يشغل بالي الجهاز ماذا سيفعل وكيف سيكمل، لكن تم الإتفاق بشكل مبدأي لأنها كانت قد بدأت الكثير من الإتفاقيات والبرامج التي لم تكن وقتها قد انتهت ومنهم القانون وكنا في المراحل النهائية للقانون ولم يكن قد وصل إلى مرحلة المناقشة في الجلسة العامة وحالياً تمت المناقشة، وكنا في منتصف الطريق.

وتابعت، أنها كانت تريد إستكمال ما بدأته، لكن هناك كوادر كثيرة في الجهاز يستطيعوا إكمال ما بدأته، مشيرة إلى أنها بعد حلف اليمين بأسبوع صدور قرار استمراري كرئيس جهاز وهو ما أسعدني على المستوي الشخصي وهو ما رمي على عاتقي ثقل أكثر لأنها تجمع بين وظيفتين ومحاولة أن تتواجد وهي ليس مشرف بل رئيس تنفيذي.