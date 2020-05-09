اليوم.. مجلس الدولة يستأنف جلساته تدريجيا بتدابير احترازية

يستأنف مجلس الدولة، اليوم السبت، العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة، طبقا للقرار الصادر من المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس.

على أن يجري تحديد الدوائر والمحاكم، التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها، وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.

كما تضمن القرار، بعض الاجراءات الاحترازية، مثل وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا، ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة.

وقصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا، على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، والمحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.

كما تضمن ضرورة ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة، وطول فترة التواجد فيها.

وأخيرا، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل "القاعات/ الصالات/ مركز خدمة المواطنين/ المكاتب" في مجلس الدولة، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.