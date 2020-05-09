وزيرة التجارة: "أيدي ليست مرتعشة.. وأتعاون مع كل الوزراء"

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن أول تصريح لها بعد تولي منصب وزيرة التجارة والصناعة، في أول مؤتمر لها قالت: "أنا أيدي مش مرتعشة ومعنديش أي خلاف مع أي وزير، ومش هدخل في خلاف مع أي وزير".

وأضافت "جامع"، خلال حوارها في برنامج "البناءون"، المذاع على فضائية المحور، أنه من المتعارف عليه، لا يوجد أحد ينجح بمفرده، وأتولى ملف ليس سهل، ومتقاطع مع وزارات كثيرة، ولا يوجد وزارة لا نعمل معها، "أنا أتعامل مع زمايلي من الوزراء لتحقيق الهدف، ولا يوجد أي مكان غير التعاون، فمصلحتي ومصلحة الوزير الآخر، هو النجاح ولن يتحقق ذلك إلا عندما نتفق".