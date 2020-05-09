زعيم كوريا الشمالية يهنئ بوتين بالذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية

هنأ زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وقالت وكالة الإعلام المركزية الكورية، نقلا عن كيم: "حقق الشعب الروسي، الذي أظهر بطولية لا مثيل لها وروح التضحية بالنفس قبل 75 سنة، انتصارا كبيرا في الحرب الكبرى من أجل العدالة ومن أجل تدمير الفاشية، التي تشكل تهديدا لمستقبل البشرية، وحماية بلدهم والحفاظ على السلام والأمن العالمي".

وأشار كيم إلى أن العلاقات بين جمهورية كوريا الشمالية وروسيا تستمر في التطور وفقًا لتطلعات شعبي البلدين، وتتغلب على جميع أنواع التحديات والصعوبات، بمساعدة تقاليد الصداقة الموروثة، التي شكلتها مشاعر الرفاق في السلاح في الحرب المقدسة ضد الأعداء المشتركين وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

كما تمنى الزعيم كيم الشعبية للشعب الروسي ورئيسه التوفيق في بناء دولة قوية وفي مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتحتفل روسيا يوم 9 مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وتجري عادة، في هذه المناسبة، العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو، الذي تم تأجيله هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا.