هشام طلعت مصطفى عن السخرية من شركته: "نفوس غير سوية.. ربنا يهديهم"

علق المهندس هشام طلعت مصطفى، على السخرية من مجموعة طلعت مصطفى، والمدن الجديدة التي شيدتها في مصر، قائلًا: "فيه نفوس غير سوية، وناس الظاهر قاعدة زهقانة من القعاد في البيت، فبيتسلوا على خلق ربنا، وربنا يهديهم".

وأبدى مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، حزنه بسبب الهجوم عليه، لافتا إلى المجهود الجبار الذي قامت به شركته، للحفاظ على العمالة آخر 3 شهور، وصرف الرواتب كاملة لعشرات الآلاف من العمال، وبقاء بيوتهم مفتوحة، وأيضًا عمال الفنادق والمولات التابعة للمجموعة.

وأوضح مصطفى، أن مجموعة طلعت مصطفى على مدار 40 عاما، تحاول بناء البلد، واتباع كل مفاهيم التطوير، لإضافة شيء جيد للوطن، مشيرًا إلى أن مشروعات شركته يسكنها قرابة 700 ألف نسمة، ويتمتعوا بكل الإمكانات والخدمات.