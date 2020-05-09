التعليمات النهائية من طارق شوقي لتسليم الأبحاث.. ابتعدوا عن أوقات الذروة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق على جدول بأيام محددة وسنوات محددة، لتسليم المشروع البحثي للطلاب، وتتمنى الوزارة، ألا يخالف ذلك الطلاب أو أولياء الأمور، حتى لا يحدث تكدس فيما بينهم: "لو ده محصلش هيرفض البحث، وهيروح يوم تاني ويعمل أزمة، ومفيش استعجال، عندنا أسبوع كامل لتسليم البحث".

وأضاف "شوقي"، خلال تسجيل صوتي له، عبر تطبيق "ساوند كلاود"، أن من سيقوم بالتسليم إلكترونيا، وهم المسجلين على منصة الوزارة، يصل عددهم لـ8 ملايين طالب: "بلاش كلهم يدخلوا في وقت واحد، علشان ميأثروش على الشبكة، واللي بيسلم إلكتروني يقدمه في أي يوم من الأٍسبوع"، موضحا أنه من الأفضل لهؤلاء الطلاب، الابتعاد عن أوقات الذروة في تسجيل الأبحاث عبر المنصة الإلكترونية: "بلاش نتدافع في الساعة اللي هيفتح فيها وقت التسليم".

وأكد أن تعليمات الوزارة لموظفي الوزارة، عليهم الالتزام بالتعليمات المشددة، لما جاء من الوزارة، وما يعني أولياء الأمور والطلاب، هو الإرسال الإلكتروني فقط: "الحل الأضمن هو الإلكتروني فقط، عملت البحث بخط أيدي أحوله لـPDF، وبالكمبيوتر، وأطلعه على المنصة، وأنا قاعد في البيت، في أي يوم من أيام الأٍسبوع".

وأشار "شوقي"، إلى أنه على من يقوم بتقديم الأبحاث إلكترونيا على المنصة، لن يحتاج إلى تقديم بحث أو "سي دي" في المدرسة: "فيه ناس محاولتش تخش المنصة، وأنا أنصحهم بالدخول، ولو هيروح يلتزم بالجدول، وأي حاجة تانية حد يقولهالكم، لا قبل لها من الصحة".

وتابع: "اللي كان مكتوب بخط الأيد أو ورق فلوسكاب أو عادي، يحطه في ظرف ويقفله، ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية، ولو كان من الفئات الخاصة، ويسلمه للمدرسة، وميكنش معاه سي دي، الموضوع واضح".