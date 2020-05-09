لاعب بني سويف: تركت الدراسة مبكرا.. وحاسس الدنيا ضحكتلي

كان كغيره من آلاف اللاعبين، يطمح في مجد يأتيه من عشق الساحرة المستديرة التي تحدى من أجلها كل الظروف، وضع نصب عينيه نماذج عديدة من اللاعبين، الذين صالوا وجالوا في مركز الـ"ثيردباك"، وطالما تمنى أن يكون امتدادا لهم.

غير أن توقف النشاط الرياضي في مصر، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، جعله يرفع شعار "الرزق يحب الخفية"، وينتقل كالنحلة الدائبة، بين محلات الحلوى التي يبيع فيها القطائف أو أعمال البناء، التي تضمن له قوت يومه، غير مكترث بنظرات استعطاف أو لومة لائم.

توقف النشاط الرياضي، أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه كان سببا في أن يتوجه محروس محمود مدافع نادي بني سويف، للعمل في مهن مختلفة، لتوفير نفقات حياته، "الشغل حسب الظروف أوقات في محل بيعمل قطايف وكنافة وأوقات بناء طوب أحمر".

لم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يعمل فيها "محروس"، في مهن آخرى، بهدف توفير نفقات معيشته: "دي مش أول مرة أشتغل فيها طول عمري بحب الشغل، لما الدوري يقف بنزل أشتغل بناء، أشيل طوب، أفرش كنافة عادي، بس فرحي في شهر 6 الجاي، والمفروض أني بجهز فلوس الفرح"، إلا أن تلك المرة، انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي مع قصته، بعدما نشرها أحد أصدقائه.

فرحتي متتوصفش بمكالمة المتحدة.. ونفسي ألعب في نادي كبير

سعادة كبيرة انتابت محروس محمود، مدافع نادي بني سويف، بعدما تواصلت معه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخبره أنها ستوفر له فرصة عمل مناسبة، حتى يتمكن من توفير نفقات حياته، مع استمراره في ممارسة كرة القدم التي عشقها، "فجأة كدة الدنيا بدأت تضحك لي"، حسب حديث محروس لـ"الوطن".

الظروف المعيشية الصعبة التي عاشها "محروس"، من توقفه عن الدراسة، وهو في بداية المرحلة الإعدادية بهدف البحث عن عمل لمساعدة والده في مصروفات الأسرة، إلا أن كل ذلك لم يثنيه عن حلمه في أن يكون لاعبا لكرة القدم، "عايشين في بيت 37 متر كلنا وكان لازم أشتغل.. بس عمري ما عرفت أبعد حلم أني اكون لاعب كرة قدم من دماغي".

بدأ "محروس"، ممارسة كرة القدم وهو في سن الـ12 من عمره، في مركز شباب منفلوط، لكن بعد عامين، جرى إلغاء فريق الناشئين، " بس كان حظي حلو ساعتها، لأن نادي منفلوط الرياضي أخدني مع الفريق بعدها، واتنقلت لأكثر من نادي حتي استقريت الأن في نادي بني سويف".

لدى "محروس"، نجومه المفضلين الذي يتابعهم باستمرار ويتعلم من إدائهم في الملعب، ويتمني أن يصل لما وصلو إليه، فيري أن "مالديني" لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي، من أفضل اللاعبين في مركز قلب المدافع، "وبحب لعب أحمد حجازي جدا، وبتفرج على مبارياته مع الأهلي أو مع نادي نادي وست بروميتش".

طموحات عديدة يتمنى "محروس"، تحقيقها في المستقبل "نفسي أبقى لاعب كبير في الأهلي أو الزمالك، واشتغل في وظيفة كويسة تساعدني في أني أصرف على أبويا وأمي وأساعد اخواتي في حياتهم".