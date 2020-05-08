البطالة في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى منذ الكساد الكبير

فقد الاقتصاد الأمريكي 20.5 مليون وظيفة في أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ الكساد الكبير، ويشير إلى قوة تأثير تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على اقتصاد الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية الصادر، اليوم، أن معدل البطالة ارتفع إلى 14.7 بالمئة الشهر الماضي، مما يكسر المستوى القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية البالغ 10.8% الذي لامسه المعدل في نوفمبر 1982.

وتعزز الأرقام السلبية توقعات المحللين بتعاف بطيء من الركود الناجم عن الجائحة، ويضاف إلى مجموعة من البيانات القاتمة بشأن إنفاق المستهلكين وسوق الإسكان.

وأكد التقرير الدمار الذي أحدثته إجراءات العزل العام التي فرضتها حكومات الولايات والحكومات المحلية في منتصف مارس الماضي لإبطاء انتشار "كوفيد 19".

وقال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد دخل في ركود في أواخر مارس الماضي، حين خضع البلد بالكامل تقريبا لإجراءات عزل عام بسبب مرض كوفيد-19.