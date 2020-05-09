"زمارة" يفارق حبيبته.. أحداث الحلقة 16 من مسلسل "ولاد إمبابة"

يستمر الاحتفال بيوم شم النسيم، في الحلقة الـ16 من مسلسل "ولاد إمبابة"، وجلسة عاطفية تجمع "أفراح" شمس، بـ"مصيلحي" هاني حسن الأسمر، بجانب "عسلية" سعد الصغير وحبيبته "فريدة"، تنتهى بمواقف كوميدية.

ويحاول "عسلية" و"زمارة" مصطفى أبو سريع، الوصول لصيغة يتمكن بها من محادثة "إلهام" راندا البحيري، بطريقة رومانسية، ولكنها تنتهي المحاولات، بفراق "زمارة" لحبيبته، التي قررت أن تسافر إلى لندن من أجل علاج والدها، ما يجعله يحزن عليها.

وتدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة"، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.