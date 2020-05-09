تبدأ اليوم.. إرشادات وضوابط تسليم مشروع البحث العلمي لطلاب صفوف النقل

يبدأ اليوم تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي، حتى الثالث الإعدادي، وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم المزيد من الإرشادات لتسليم المشروعات البحثية الكترونياً أو ورقياً في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

حرصا منها على سلامة وصحة الطلاب ممن يتعذر عليهم التسليم الإلكتروني، تم تحديد أيام مختلفة وفق جدول زمني للتسليم الورقي في المدارس، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء التسليم.

وسمحت "الوزارة"، بإعداد وتسليم الأبحاث ورقيًا، حال تعذر الإعداد الإلكتروني لبعض الفئات، مثل " طلاب المنازل، الخدمات، الدمج والتربية الخاصة، المصريين في الخارج، ومن يرغب من طلاب التعليم العام، الذين يتعذر لديهم تقديمه الكترونيا لأي سبب".

وتستعرض "الوطن" في التقرير الآتي موعد وطرق التسليم الالكتروني والورقي للمشروعات البحثية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

في حالة التسليم الورقي

ـ يبدأ استلام مشروع البحثي لطلاب صفوف النقل عبر "منصة تسليم المشروعات" على موقع ادمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020، إليكترونيا، وفي حال تعذر إرسالها ورقيًا، وحددت الوزارة، التقديم الورقي في مجموعة من الخطوات وهي كالآتي:

ـ بعد تجهيز المشروع ورقياً، ضعه في ظرف مغلق.

- ضرورة التأكد من تسليم المشروع البحثي في صورة ورقية مطبوعة، سواء كانت بخط اليد أو على الكمبيوتر.

ـ قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

ـ إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

ـ قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020

- الالتزام بجدول تسليم المشروعات البحثية والالتزام أيضا بإرشادات التسليم الورقي.

- في حالة إجراء المشروع البحثي مع عدد من الطلاب، يجب حضور طالب واحد فقط لتسليم المشروع البحثي.

- يتم تسليم إيصال للطالب للتأكيد على تسليمه للمشروع البحثي خاصته.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تسليم المشروع بارتداء الكمامة والحفاظ على المساحات الواسعة بين الأفراد.

خطوات التسليم الإلكتروني

- إذا كان المشروع البحثي مكتوب بخط اليد، يتم كتابته على برنامج الـ word ثم تحويله إلى ملف pdf.

ـ يتم تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا برفعه على المنصة في الفترة بين 9 و 16 مايو الجاري.

ـ قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

ثم بتسمية ملف الـــPDF كالآتي: ... كتابة الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

ـ وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

ـ يدخل الطالب على حسابه على منصة ادمودو.

ـ ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

ـ بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

ـ قم برفع ملف PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

ـ اضغط على زر "التسليم النهائي".

أرقام الصفوف الدراسية لتسمية المشاريع الكتروني

االصف الثالث الابتدائي G3

الصف الرابع الابتدائي 4G

الصف الخامس الابتدائي G5

الصف السادس الابتدائي G6

الصف الأول الإعدادي G7

الصف الثاني الإعدادي G8

الصف الثالث الإعدادي G9