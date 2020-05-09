شيخ الأزهر: العفة من القيم التي تحتاج إلى ممارسة وتدريب وتحمل

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العفة من القيم التي تحتاج إلى ممارسة، وتدرب، وتحمل، لأنها ليست مطبوعة في خلقة الإنسان وشعوره مثل الحياء.

وأضاف "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن العفة تعني النزاهة، والامتناع عن سؤال الناس، وضبط النفس ومنعها بخاصة فيما يتعلق بالأموال والغرائز، موضحا أن التوفير والقناعة والاستغناء عن مازاد عن الضروريات، وتحرير الرجل أو المرأة من الشهوات من أبرز ثمرات العفة

وأشار شيخ الأزهر الشريف، إلى أن العفة المحمودة لها شروط من أهمها أن يصبح التعفف سلوكا، ولا ينتظر التعفف جزاء، ولا يكون التعفف عن شيء للحصول على شيء آخر، لافتا إلى أن العفة فضيلة تتبعها فضائل أخرى في مقدمتها الاستغناء والاستعلاء المحمود، كتعفف الفقير وشعوره بنديته لغيره، منوها بأن القرآن الكريم أمرنا بالتعفف في القرآن الكريم.