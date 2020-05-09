شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمد الأنور أستاذ العقيدة والفلسفة

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، العالم الجليل والمفكر الكبير الأستاذ الدكتور محمد الأنور حامد عيسى، أحد كبار أساتذة العقيدة والفلسفة، بكلية أصول الدين بالقاهرة.

وكتب ناعيا العالم الجليل: "أثرى المكتبة الأزهرية والإسلامية بالكثير من المؤلفات النافعة في العقيدة والأديان والفكر الإسلامي، وستظل كتبه ومؤلفاته نهرًا يرتوي منه طلاب العلوم الشرعية، فاللهم اجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة".

واختتم شيخ الأزهر منشوره، بالدعاء للعالم الجليل الدكتور محمد الأنور، أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.